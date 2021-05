Aunque su profesión oficial sea la de actriz, Paula Echevarría ha logrado consagrarse como una de las it-girls más importantes del panorama nacional. La intérprete ama la moda por encima de casi todas las cosas, algo que prueban sus redes y su sección 'Tras la pista de Paula', blog oficial de su web que tiene abandonado desde hace más de un año. Con o sin blog, sus looks son un claro referente para miles de mujeres y ahora, 27 días después de dar a luz a su hijo Miki , Paula Echevarría retoma su faceta de influencer para presumir de 'outfit' en su más que conocida pared, donde además, ha revelado su truco para disimular su barriga posparto.

Lo ha hecho luciendo una prenda azul, vaporosa y bien fresquita; erfecta para hacer frente a las altas temperaturas – casi veraniegas- que hay en Madrid desde hace unos días. Un vestido de su propia línea de moda, Space Flamingo, que estaba deseando estrenar y que no puede ser más bonito.

Y aunque está contentísima de poder estrenarlo, también ha querido dejar constancia de lo preocupada que está por no haber recuperado su figura tras el parto. " No estoy muy recuperada chicas, de hecho, voy bastante lenta (con paciencia, aun hace 27 días que di a luz…) ¡Pero es que este vestido disimula muuuucho! ¡Voy a tener que ponérmelo todos los días!!!", añade junto a la publicación.

Paula Echevarría y su 'lenta recuperación posparto'

No es la primera vez que Paula Echevarría se pronuncia públicamente acerca de su recuperación posparto. Hace unas semanas, la actriz compartía una imagen de su tripa con la que quería visibilizar que no todas las mujeres recuperan la figura igual de rápido. La ex de David Bustamante, que está cansada de dietas, sabe que su cuerpo tardará en volver a estar como antes, algo que también vivió cuando dio a luz a Daniella Bustamante. Sea como fuere, Paula se está esforzando todo lo que puede y más, y apenas unos días después de dar a luz, sorprendía realizando ejercicio en el gimnasio.