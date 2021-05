Una relación cocinada a fuego lento

La distancia no puso las cosas fáciles a los enamorados, que relatan que no tienen intención de pasar por el altar. "La verdad es que no, no nos lo planteamos, los dos pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio en sí. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio. Si quiere hincar rodilla ya puede ir poniéndose la rodillera", comenta la actriz en el episodio. "Yo me casé, me divorcié y la vida evoluciona. Tuve la suerte de conocer a Paula y me cambió la vida. Si quiere casarse… que me lo pida ella", aporta por su parte Miguel Torres.