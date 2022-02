La primavera en el mundo de la moda comienza oficialmente cuando llega el buen tiempo. Y para esos días, que están a la vuelta de la esquina, queremos estar preparadas con las prendas de tendencia imprescindibles. Y es que una de las cosas que más nos motiva de la primavera es dejar el abrigo en casa y poder mostrar en todo momento cualquier look que elijamos.

Y, siendo sinceras, que tire la primera piedra la que no quiera estrenar ropa y tiempo al mismo tiempo. Por eso hemos seleccionado las prendas que van a estar de moda esta primavera , para que el buen tiempo te pille con el armario listo para darle la bienvenida.

Si eres de las que se calza unas sandalias con los primeros rayos de sol, no te compliques y elige unas tipo pala. Llevan años con una presencia innegable en los looks de las que más saben de moda, y este año la cosa no va a ser diferente. Planas o de tacón, en colores neutros o vivos, van a ser las sandalias que necesitas esta primavera.