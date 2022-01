A tiempo para las pellizas: el abrigo de las rebajas es setentero y de piel vuelta

Quienes ya tienen en su armario el McCloud, ya en forma de abrigo, ya en formato chaquetón, lo han convertido en su uniforme de invierno . Si estas buscando una prenda de abrigo versátil, esta es perfecta para combinar con cualquier look .

De piel vuelta por fuera , tamaño abrigo o chaquetón y forrado de borreguito por dentro, esta pieza no es solo un bonito capricho estético, se trata de una prenda de abrigo intemporal perfecta para soportar las bajas temperaturas invernales en la que merece la pena invertir en rebajas .

La pelliza clásica es una pieza intemporal que vuelve a ser tendencia cada temporada. Se caracteriza por estar fabricada con piel vuelta en el exterior y forrada de borreguito en el interior y su largo está entre la cadera y la rodilla . Funciona con cualquier look, pero combina especialmente bien con prendas casual .

Una variación del abrigo tres cuartos es la pelliza extralarga, un patrón que si es holgado sienta mejor a las chicas altas, aunque si no lo eres puedes buscar un modelo más ajustado al cuerpo. Son piezas algo más llamativas que las anteriores, pero no por eso debes reservarlas para ocasiones especiales. Atrévete a llevar este abrigo con un pantalón jogger y conseguirás darle mucho más rollo a tu look.