Rosalía lleva toda la vida preparándose para el MET: sus estilismos más locos

Confirmado: Rosalía acudirá este año a la Gala del MET , uno de los acontecimientos más esperados de la industria de la moda y que no se pudo celebrar en la edición de 2020. El evento se va a dividir en dos fases : la primera, que se celebra el día 13 de septiembre de 2021 , y la segunda, volviendo a su fecha habitual, el primer lunes de mayo de 2022 .

La temática de las exposiciones que se inauguran con ambas galas estará centrada en la moda estadounidense, la primera bajo el título “In America: A Lexicon of Fashion” (En Estados Unidos: un léxico de la moda) y la segunda “In America: An Anthology of Fashion” (En Estados Unidos: una antología de moda).