Si buscas las mejores prendas para el otoño , no tienes que fijarte sólo en los patrones, debes leer las etiquetas, comprobar la composición y buscar los tejidos más confortables: gabardina, lana, algodón o cuero deben estar entre tus apuestas. Estos son los tejidos con los que te debes aliar en otoño si no quieres pasar ni frío ni calor.

El vaquero es un tejido de algodón de mezclilla que no puede faltar entre los imprescindibles del otoño. Es un básico cuando lo llevas en forma de pantalón, el jean omnipresente en todos los armarios, al que en otoño se puede sacar mucho partido. Pero no hay que olvidar que las cazadoras y camisas vaqueras son fundamentales esta temporada para conseguir un total look en clave denim.