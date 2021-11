Así lo ha entendido Rigoberta Bandini (Paula Ribó), uno de los muchos ejemplos de cuánto puede dar de si el uniforme del cole , que apostaba por las faldas tableadas de cuadros, el chándal azul de Adidas, los calcetines blancos de deporte, los zapatos de cordones (¡aquellos Gorila!) y el clásico polo de toda la vida, para crear el look de concierto de su banda.

Pero la calle no es tan literal como la cantante catalana y el objetivo es tratar de fusionar aquellas prendas que formaron parte del uniforme escolar o universitario con otro tipo de ropa muy alejada de esa estética tan encasillada.

La falda de tablas, los zapatos mary jane, los mocasines con calcetines, el chaleco de rombos, el jersey de pico con ribete… las prendas collage no cambian, lo hace la manera en que las vas a llevar .

Las Merceditas o mary jane, igual que ocurre con los mocasines, están completamente ligadas al estilo college y especialmente cuando van acompañadas de unos calcetines. Si quieres sacarlas de su lugar habitual, puedes hacer un mix con el look de abuela y colocarte un pañuelo de seda en la cabeza y no te preocupes por el resto del look.