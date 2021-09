Siete tendencias para el próximo verano vistas en la Semana de la Moda de Nueva York

La plata y el oro serán las grandes estrellas invitadas del próximo verano y así lo confirman marcas como Tom Ford, Revolve, Michael Kors, PatBo, Naeem Khan o Batsheva. Se llevan de fiesta en vestidos labrados, con aplicaciones y flecos, pero también a diario en total look o como detalle puntual gracias a los accesorios .

Batsheva propone combinar un vestido midi de color plateado con botines en verde flúor para un look a medio camino entre el estilo retrofuturista y el sporty.

Pero la pasarela no se ha limitado a los dorados y plateado sino que azules, verdes, rosas y marrones se suman a la tendencia metalizada de la mano de Brandon Maxwell, Adam Lippes o Christian Siriano.

Varias firmas han recuperado el patrón globo de los años ochenta para crear nuevas siluetas en vestidos, tops y faldas. Destaca la colección de Carolina Herrera , que lo aplica en voluminosos vestidos de noche con faldas y mangas superlativas, pero también está, de manera más contenida , en otras colecciones como las de Adam Lippers y Zero María + Cornejo.

Por su carácter festivo y su capacidad para transmitir alegría, los flecos y las plumas han sido protagonistas en muchas de las colecciones de la New York Fashion Week. Rematando vestidos en Revolve, en forma de chaqueta en LaQuan Smith, cubriendo un top en Christian Siriano o como pieza estrella en los vestidos de Rodarte y Prabal Gurung.

El layering no es una opción exclusiva del otoño-invierno, las colecciones de verano también apuestan por esta técnica de vestir a capas en verano con la única condición de apostar por prendas ligeras y fluidas. Propuestas como las de Peter Do, The Row o Gabriela Hearts sirven de ejemplo para crear superposiciones livianas y elegantes.