Moda y rock & roll: cuando con la correa de una guitarra puede crearse el bolso favorito de Måneskin

En otro nivel, mucho más comercial, está el merchandising en forma de ropa y complementos , que contribuyen a elevar los ingresos de los grupos de música en sus conciertos. La última colección que ha llegado para satisfacer las ansias de su numerosa legión de fans es la de Rigoberta Bandini : camisetas, sudaderas y gorras que aluden a su reconocible ‘Ay Mama’ y a algunas de sus canciones más coreadas: ‘In Spain we call it soledad' o ‘Perra’.

Uno de sus mayores logros ha sido rediseñar el botón de enganche de las correas de las guitarras de manera que permita sujetarlas a los bolsos ("Me han dado la patente como modelo de utilidad por un botón de enganche que he ideado modificando el strap button de las guitarras, que permite unir las correas a mis bolsos y maletines", decía orgullosa en la entrevista ya mencionada). Además, ha apostado por la moda unisex creando colecciones sin género de bolsos, maletines y carteras. Los nombres de las piezas, son todo un referente: Eric, por Clapton, Jimmy, por Hendrix, Chris, por Martin o Patty, por Smith dan buena cuenta de ello. Hechos en Italia, pero con envío a toda Europa, su creadora cuenta con orgullo que cada uno es único y muy versátil: "He creado una línea de bolsos y carteras que todos pueden llevar. Para mis bolsos no hay edad, ni límites", cuenta en su web, donde también explica que una misma pieza puede servir para ser cartera para ir a trabajar por el día, y un bolso coqueto para una noche de rock, "basta con cambiar la correa".