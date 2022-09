"Me veo y me siento tan mal que ni un filtro me iba a ayudar hoy", ha expresado con honestidad. "No me apetece mucho, pero voy a intentar arreglarme para salir a cenar, que hambre sí tengo". Esta foto y el texto que le acompaña, por muy banal que parezca, es una forma de no edulcorar los cambios hormonales y corporales, también en el humor y en el apetito, que provoca la menstruación y de los que muy pocas influencers hablan.