Alba Lago: "A las mujeres se nos cosifica y eso hace que nos cueste más alcanzar la credibilidad"

Credibilidad: cualidad de creíble . Por definición, la credibilidad no tiene relación alguna con el género. Sin embargo, el reclamo se da en todos los ámbitos: mujeres en la ciencia, en el periodismo, en la abogacía, pero también en una charla en la mesa familiar, entre amigos y colegas, tienen que trabajar más duro para hacerse escuchar e incluso para demostrar lo que saben. La consecuencia es el famoso concepto de "mansplaining" que el feminismo ha adoptado para denunciar ese tipo de actitudes en las que los hombres "explican el mundo" a las mujeres con una actitud paternalista, considerando que ellas no lo comprenden. Contra el "mansplaining" las mujeres han interpuesto estudios, preparación, currículums extensos, y aún así parece no bastar.

Alba Lago lleva casi veinte años trabajando en televisión por lo que no solo tiene una visión presente del feminismo, también una buena panorámica de su evolución. Ha afirmado que en sus inicios tuvo que dar algún golpe en la mesa para que se la escuchara, pero que ha notado un cambio, y actualmente sus compañeros identifican el machismo y trabajan para que no se produzca.

Un 8M todo el año implica no dejar las acciones a un solo día y para la presentadora “es necesario dar la turra”, pero también señala que para las mujeres “supone un desgaste emocional estar todos los días reivindicando”. Reconoce que ha tenido contradicciones, porque la feminista perfecta no existe, pero que ha conseguido reorientarlas, manteniéndose firme en su convicción de que el feminismo no es una lucha contra alguien, si no una lucha por derechos. Añade que entiende la responsabilidad que tiene desde su posición profesional y su compromiso por ser mejor cada día, por eso considera que no se debe dejar de poner el foco en la violencia machista, pero se debe poner también el foco en más mujeres referentes.