Beatriz Luengo, sobre sus dificultades para la conciliación tras dar a luz a su hija: "Era muy difícil de controlar"

La cantante explicaba a ‘El Español’ que le resulto bastante complicado durante el primer medio año de vida de la pequeña debido a que tenía que cuadrar su trabajo con la lactancia materna exclusiva . “Con esto de la pandemia, pues, con muchos nervios, cuidándolo mucho para que estuviera en un ambiente de protección. Durante los seis primeros meses, lo único con lo que he alimentado a mis hijos ha sido con el pecho. Ni agua. Después ya vino la comida, entonces era breastfeeding y comida. Ahí ya estaba más libre”, explicaba.

A la bailarina le resultó “muy difícil controlar los tiempos con la prensa” cuando tuvo que promocionar la canción de la Eurocopa y su colaboración con Darell. “Yo estaba, literal, con la niña y con mi madre, y tenía una entrevista cada 20 minutos. Mi publicista me decía: ‘Te he parado de 11:30 a 12 para que la niña coma’. Y yo le decía: ‘Pues a lo mejor a esa hora está dormida”, ponía este ejemplo para que se comprendiera su situación. “Tengo una meta como mamá y la quiero cumplir. Y tengo otra como artista, que también. Entonces ahí me manejo”.