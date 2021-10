Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida presenta el desfile We Swim Together (Nadamos Juntas) con firmas y colecciones adaptadas a las consecuencias del Cáncer de Mama

El Cabildo de Gran Canaria ha presentado hoy el desfile We Swim Together (Nadamos Juntas) que tendrá lugar el 19 de octubre en el recinto de Expomeloneras en Maspalomas (Gran Canaria), en el marco de la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, coorganizada con IFEMA MADRID y que pretende dar entrada en esta ocasión a las firmas y las colecciones adaptadas a las consecuencias físicas del Cáncer de Mama.