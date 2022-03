Tania Llasera: "En la pandemia busqué un tercer bebé y no vino gracias a Dios"

Tania Llasera ha acudido a una charla de 'Yo no renuncio', una asociación que lucha por una conciliación real

La presentadora ha contado que buscó un tercer bebé durante el confinamiento y que no vino "gracias a Dios"

Además ha hablado de los momentos en los que ha tenido que pedir ayuda psicológica para aprender a compaginar la maternidad y su profesión

Tania Llasera ha sido una de las invitadas a la charla de 'Yo no renuncio', una asociación que lucha por una conciliación real y que está impulsada por el Club de Malasmadres. La presentadora, en relación con la salud mental, ha comenzado explicado que ella ha necesitado "mucha terapia" en distintos momentos de su vida. "Yo era presentadora de formato sexy, en horario golfo y todos los estereotipos que puedas imaginar. No veía como podía compatibilizar ser madre con seguir trabajando de mi imagen", ha comenzado planteando.

Durante ocho años de su vida le ha ayudado mucho su psicólogica que, aunque ahora mismo su salud mental "está bien", sabe que mañana puede no estarlo y no pasará nada por llamar de nuevo a la persona que tanto le ha ayudado. Pero Tania Llasera también ha querido hablar de conciliación, algo de lo que se ha dado cuenta realmente en la pandemia, cuando la persona que le ayuda con los niños no podía ir a su casa.

Tania Llasera confiesa que le cuesta criar y conciliar con sus dos hijos

"Durante la pandemia estaba buscando un tercer bebé que no se dio, en realidad gracias a Dios. Me di cuenta de que me cuesta criar a los dos que ya tengo porque yo normalmente tengo una mujer que me ayuda y en pandemia no la tenía", ha dicho sobre esa etapa de confinamiento. La presentadora recuerda que estuvo "llorando en los trasteros y pasándolo francamente mal". En sus propias palabras, se sentía como "una mujer de los años 50" que tenía que estar haciendo todo lo de la casa "y además currar".

Tania Llasera tuvo entonces que hacer frente a un cambio de trabajo, ya que no le renovaron su contrato. "Podía haberme acojonado y no, al revés, saqué mis ovarios y dije hay que trabajar en redes y no pasa nada".

Tania Llasera ha pedido al padre de sus hijos que "apechugue" con la conciliación