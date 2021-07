La presentadora de televisión nunca ha ocultado que ha recurrido en multitud de ocasiones a tratamientos psicológicos. “He pasado 9 años de terapia. El dinero mejor invertido de mi vida” , contaba hace tiempo en su cuenta de Instagram. Tania, que retomaba a finales de año la terapia porque no estaba bien a causa de “la incertidumbre y la ansiedad que provoca el COVID”, ha reconocido que no había tenido la oportunidad de leer el testimonio del vocalista de ‘El Canto del Loco’, pero se alegra que alguien con un altavoz tan grande “se abra y no tenga ningún estigma en decir ayudo a mi salud mental”.

“Yo llevo muchos años en terapia y siempre defenderé la salud mental , no sé por qué está tan estigmatizada y más ahora con la pandemia, la gente tiene muchos problemas añadidos … qué menos si te lo puedes permitir, buscar ayuda”, señalaba que el complejo contexto sanitario que estamos viviendo influye en nuestro bienestar emocional, psicológico y social. “Hay que normalizar que la salud mental va primero, antes incluso que la física. La que conduce es la cabeza, es lo más importante, que no tengamos miedo a pedir ayuda, incluso los fármacos que hay para ayudar en depresiones”, proclamaba.

La autora del libro de recetas La vida a mordiscos ha reconocido que se resigna al leer tantas opiniones sobre su cuerpo. “Llevo mucho tiempo con esto y se me hace pesado, pero es verdad que si ayudo a alguien, bienvenido será. Siempre vas a tener haters, prensa que al final te va a estigmatizar por tu cuerpo”, asumía que, por desgracia, siempre va a tener que leer comentarios sobre su físico. “Se ha normalizado el juicio ajeno y me parece muy importante hablar de salud mental, pero también decir: me acepto como soy, en todos mi cuerpos y mis pesos”, recalcaba el valor de quererse a uno mismo. "Qué puñetas le importa a la gente si a mí no me importa", exclamaba.