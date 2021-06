Dani Martín, orgulloso de ir al psiquiatra: "No tengo ninguna enfermedad mental diagnosticada"

Dani Martín ha cogido un avión para volver a su "paraíso". Y no, no es Zahara de los Atunes, ese refugio gaditano al que huye para encontrar paz. De trata de un lugar en el que es capaz de ser más él, ser más feliz, donde puede hablar y abrirse en canal. "Es silencioso, cómodo, a veces paso calor, me emociono, conecto con mi infancia, con mi tristeza, con mis carencias, mis errores", lo ha descrito. Y ese espacio es la consulta del psiquiatra . También se abrió en canal en su última canción, ' Cómo me gustaría contarte ', que le dedica a su hermana Miriam.

El psiquiatra, un salvavidas para Dani Martín

Rompiendo estigmas con la salud mental

Su intención es que este alegato le sirva a alguien. “No me considero ni referente ni alguien que intente influenciar ni contar qué debe hacer cada uno en su vida”, ha querido dejar claro. “Tampoco me he comido a Buda ni he dejado de ser el ser errante que soy”, ha aclarado. Y por encima de todo, para demostrar que ir al psiquiatra puede estar motivado por infinidad de razones, Dani ha explicado que no tiene “ninguna enfermedad mental diagnosticada” y que con esto no está buscando “apoyo”.