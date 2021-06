Como suele ser tradición por estas fechas, las redes de las celebrities se llenan de ese género fotográfico que son los primeros posados veraniegos , en playas, piscinas o jardines. Una de las vips que no falta a esta costumbre de compartir su primera imagen cuando llega el buen tiempo es Tania Llasera . La presentadora suele aportar un punto reivindicativo a las instantáneas con las que inaugura la temporada. Y este año ha querido seguir la misma línea, con un par de vídeos en los que baila en bikini en su primer día de vacaciones.

Tania siempre ha hablado de forma sincera y con mucha naturalidad de la relación con su cuerpo . "He tenido, tengo y tendré celulitis, lo amo" , admitía hace unas semanas, tras dejar claro que es lógico cambiar de opinión con respecto a su propia figura. La presentadora, una firme defensora del 'body positive' , tampoco ha tenido problemas en reconocer que ha mantenido una relación tóxica con su físico en ciertas ocasiones.

Por eso, hace unos meses, reconoció que tal vez la corriente 'body neutrality’ tenía más que ver con su actitud: "Hay momentos que me siento una diosa y momentos que me detesto. Soy humana y voy a ratitos, como imagino que casi todos", aseguraba entonces. Pero si hay algo por lo que la presentadora se caracteriza es por mantener, en todo momento, la intención de mostrarse tal cual en sus redes . Es lo que ha hecho con este nuevo posado estival.

La propia Tania ha destacado con humor algo de su físico que se puede apreciar en los vídeos. Llasera luce varios bikinis adaptables, en tonos coral, pistacho, negro y fucsia y con braguita alta, y todos ellos contrastan con el tono blanco de su piel , a la que parece no haber dado demasiado el sol. "Moreno invernal", ha asegurado ella en el texto que acompaña a la publicación.

Pero la presentadora siempre ha puntualizado que no pretende aconsejar nada, que se limita a hablar de su "experiencia personal" y que este método de alimentación no puede considerarse como una dieta o una simple operación bikini. Llasera trabaja en todo momento junto a un médico que vigila su progresión, y tiene claro que no es una opción "recomendable para todos los casos", ha expresado en alguna ocasión.