Nina y Costa se enfrentan a un dramático diagnóstico, en el próximo capítulo: el doctor sufre alzhéimer

La situación es dramática pero el doctor tiene claro cuál es su futuro y qué quiere hacer a partir de este momento. "El tiempo que me quede quiero pasarlo contigo y con Lily", dirá Costa a Nina, que intenta convencerle de que puede haber otras opciones y que podría ser otra dolencia mientras ambos tienen que convencer a su hija para que no se vaya de casa a recorrer el mundo en este preciso momento.

Nina no estará sola en su deseo de buscar una segunda opinión. El doctor Proust se enfrenta a Costa convencido de que es posible que haya habido un error en el diagnóstico. "Siempre he odiado esos aires que tiene y me daría pena no verlo por los pasillos. Encontraré su verdadera enfermedad y será más divertida que un alzhéimer. Si no lo hace por mí, hágalo por ella", le dice a Costa, que totalmente desbordado por la situación le da al doctor 48 horas antes de hablar con la jefa del hospital.