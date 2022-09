Nur ya ha llegado a la vida de Yiğit y el empresario ya se ha dado cuenta de que ella es diferente. Por primera vez, alguien es capaz de enfrentarse a él y decirle todo aquello que está haciendo mal sin importarle las consecuencias que ello pueda tener. Sin embargo, no será a él al único que le diga las cosas claras. En el próximo capítulo de 'No te vayas sin mí', Nur descubrirá horrorizada que su tía sufre malos tratos por parte de su marido y estallará en cólera. Furiosa se enfrentará a su prima por no hacer nada por evitarlo y descubrirá atónita que a la joven poco le importa lo que les suceda a sus padres. ¿Qué hará Nur para solucionar la solución?