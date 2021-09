¡Menudo cambio! Hazal Kaya, la protagonista de 'Nuestra historia' , ya no es tal y como la hemos conocidos en la serie que coprotagoniza junto a Burak Deniz. La interprete turca, una de las más conocidas de su país, ha cambiado radicalmente de imagen y luce un look capilar muy diferente.

Sin embargo este espectacular cambio no es el primero al que se somete la actriz, que según ha confesado disfruta mucho poniéndose nuevos looks. "¡Me encanta jugar con mi cabello! Supongo que hay muy pocos cortes y colores que no haya probado, desde el modelo de pollo desplumado - que creo que puede emular al anime - hasta el negro azabache y el pelo largo que me hizo sacar mi primer trabajo (esa vez admiraba a Pocahontas).