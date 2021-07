Baris continúa con su mentira y pierde a Filiz, en el próximo capítulo de 'Nuestra historia'

"No me mientas nunca". Esta fue la petición que le hizo Filiz a Baris cuando se besaron por primera vez. Pero parece que llegaba tarde. Aún no había comenzado su historia de amor y entre ellos ya existía alguna que otra mentira, algo que ahora ha quedado demostrado. El cumpleaños de la pequeña de la casa había supuesto que la protagonista de 'Nuestra historia' se enganchase un poco más a Baris, pero cuando llegó a la puerta de su trabajo para darle una sorpresa descubrió que algo oculta.