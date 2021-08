Levent tiene ahora dos problemas que le impiden seguir adelante con su vida: por un lado, se siente muy culpable por la situación en la que ha quedado Melis después del accidente y sabe que debe hacer algo para ayudarla; por otro tiene a Meryem. Se cruza todos los días con ella en la oficina y no puede aguantar más esta situación.

Para solucionar la tristeza y enfado que le causa ver constantemente a Meryem, Cemil le prepara un contrato que, si consigue que Tekin firme, el mafioso se irá para siempre junto a su mujer. Para solucionar la situación de Melis, o al menos intentar mejorarla, Ulviye le da la solución perfecta: “Cásate con ella”. El padre de Ömer no parece muy receptivo ante la propuesta de su madre, pero le da un razonamiento que hace que quede pensando en ello: “Ambos estáis dolidos, es vuestra oportunidad de formar una familia con Ömer y sanaros las heridas entre los dos”.

Safiye, por su parte, parece que entra en razón y concede a Cemil y Ayşe una segunda oportunidad: “Si os queréis tanto, no puedo interponerme entre vosotros”, pero les advierte que esta será la última vez que les perdone, si vuelven a traicionar su confianza ya no contarán con su bendición.

Y en la mansión las sospechas de Aslı se ven confirmadas. Yaşar lleva a la sirvienta al médico después de días de malestar y la doctora le confirma que está embarazada, pero de momento es una información que no quiere contar a nadie, puede ser una baza muy útil en el futuro.

Después de darle muchas vueltas, Levent decide que su madre tiene razón, debe casarse con Melis porque es la que siempre ha estado a su lado y nunca le ha traicionado. La hermana de Hülya da por hecho que se casará con él y no duda en decírselo a Meryem para que no sea un obstáculo en su camino. Meryem se queda destrozada, pero tenía claro que llegaría el momento en el que Levent pasaría página definitivamente. ¿Crees que Melis conseguirá casarse con Levent? ¿Se atreverá Levent a casarse con una mujer que no ama para que su conciencia descanse? Si quieres salir de dudas, tienes una cita con ‘Ömer, sueños robados’. De lunes a viernes a las 21:00 horas, en Divinity.