La noche del accidente de Melis y Levent, Meryem sigue sospechando en su casa que Tekin tiene algo que ver con todo esto, pero su marido es tajante: “Si tuviera algo que ver con el accidente ahora Levent estaría muerto”. Aún así, la joven no se queda tranquila: “Está mintiéndome, pero no tengo pruebas para incriminarle”, le dice a Ayşe. En el hospital, el médico da la peor de las noticias: Melis ha sufrido daños irreparables en los ovarios y no podrá tener hijos. En realidad, los daños no han sido lo suficientemente graves como para dejarla estéril, pero la hermana de Hülya prefiere que su familia siga pensando que sí: “Ahora su conciencia nunca descansará”, piensa Melis sobre Levent.