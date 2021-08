Parece que Melis se recupera bien tras la operación de urgencia a la que debe someterse después del accidente junto a Levent. El empresario se siente muy culpable y no sospecha que los frenos del coche estaban manipulados. Le pide perdón a la fotógrafa, pero ella lo tiene claro: si pudiese volver atrás en el tiempo, volvería a subir a ese coche junto a él. “Nunca te dejaría solo en una situación así. Si te hubiese pasado algo, la que no se lo habría personado sería yo. Por ti haría cualquier cosa, tenlo claro”.

El secuestro de Ömer parece ser la última medida desesperada de Tekin para controlar la rebeldía de Meryem, pero el mafioso tiene un as más bajo la manga y es mucho más peligroso: Cortar los frenos del coche de Levent. Por su parte, el padre de Ömer sigue muy enfadado con Meryem, pero una llamada de Cemil le hace cambiar el gesto: “¿Has pensado que quizá tienes miedo de que Meryem no esté mintiendo? Creo que después de todo lo que ha pasado, si fuese así no tendrías valor de volver con ella”, Melis escucha estas palabras y no puede evitar que el odio por la joven la invada.