Cemil no aguanta más. El abogado mantenía una pequeña esperanza en poder reconciliarse con Ayşe , pero la joven le ha cerrado todas las puertas. Además, aunque Doğan ha descubierto toda la verdad, no se ha atrevido a contárselo a la mejor amiga de Meryem por miedo a perderla. Así que Cemil ha tomado una decisión drástica: vender su casa e irse al extranjero durante un tiempo. Incluso se ha puesto en contacto con sus socios internacionales.

Aunque Melis no consigue entrar a la primera en la habitación de Ulviye, las hermanas no se rinden. A la siguiente oportunidad que se les presenta, la fotógrafa entra sin dudarlo con un pinganillo en el oído para que Hülya, desde fuera, le avise de cualquier posible imprevisto. Melis empuña la jeringuilla que va a introducir en la vía de la madre de Levent: “Yo no quería hacer esto, pero ha oído más de lo que le conviene”. Pero cuando llega el momento de ejecutar el plan, Ulviye despierta diciendo su nombre.

En la cafetería todos están felices después de la concesión del préstamo a Safiye para la compra del local. Saben que alguien llamó para ayudar a que se aceptase su solicitud, pero no saben que se trata de Mine. Doğan, por su parte, no puede ver más a Ayşe sufrir por Cemil y sospecha que el abogado no es tan culpable como parece. Así que queda con Oya hasta que consigue sacarle la confesión: esas fotos estaban trucadas y Cemil no tenía conocimiento de ellas. “El amor no es lo que tú crees que es, ojalá algún día llegues a entenderlo”, le dice a Oya.