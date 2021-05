Levent cree que se ha equivocado con Meryem, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

El inesperado gesto de Meryem al ir a hablar con Rifat para evitar los despidos ha vuelto a provocar las dudas en Levent. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' , el empresario empezará a replantearse su decisión y su opinión sobre la hermana del pequeño, especialmente tras su conversación con Cemil. ¿Es posible que Meryem no sea una ladrona y haya sido todo una trampa? ¿Encontrará la forma de aclarar los sucedido?

Las amenazas de Melis

La obsesión de Melis por Levent le llevarán a no tener piedad ni siquiera con su hermana, a la que amenazará de muerte si se le ocurre contar algo. "¿Qué intentabas decirle, Hülya? Si le dices algo podría ser el fin. ¿Lo has entendido? ¿Quieres seguir viva? No tengas más ideas de esas absurdas. Entendido, hermanita".