Levent le pedirá a Meryem que regrese a la mansión, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

El plan de Melis y Hülya no ha funcionado. Pese al cuidado que han puesto en ejecutarlo, la mujer de Bahadir ha sido descubierta y eso traerá consecuencias y cambios inmediatos para todos. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' , Levent irá a buscar a Meryem para que regrese a la mansión.

Por supuesto, la noticia cae como un jarro de agua fría sobre Melis, que verá cómo su futuro con el empresario se complica. Sin embargo, no puede demostrar su ira ante Levent, que defiende con uñas y dientes su decisión por lo que Melis tendrá que disimular. "Le pediré perdón por mi hermana y por mí", le dice al empresario mientras que intenta convencer a la señora Ulviye para que entienda los motivos por los que Hülya hizo lo que hizo. "Levent la toma conmigo por mi hermana. No ha sido culpa mía. He estado pensando en por qué ha hecho eso y puede que Ömer le recuerde que es infértil. Pensó que si se iba, él también se iría", dirá la joven.