Melis intenta boicotear a Levent para evitar ser descubierta, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Levent descubre a su cuñada

Levent se ha dado cuenta de su error al descubrir el turbio plan de Hülya, a la que pondrá contra las cuerdas. "Lo sé todo. He hecho daño a Meryem por tu culpa, por tus mentiras. La eché por confiar en ti. Si ahora está en una mala situación es porque te he creído a ti y no a ella. Todo era una gran mentira. Sé que Meryem no robó el broche. Encontraste el dinero en su habitación como si lo hubieras metido ahí. Todo fue una sucia jugarreta pero créeme, lo voy a destapar todo. Le diré a todo el mundo lo que hiciste. Pero la pregunta es, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Qué querías de Meryem?", le dice a su cuñada. ¿Descubrirá la verdad sobre su hijo?