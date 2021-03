Levent rescatará a Meryem tras sufrir un desmayo, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Después de su duro encontronazo con Levent tras encontrarse en la mansión, Meryem se vio obligada a abandonar la casa pese a su delicado estado de salud. No pudo ir muy lejos. A pocos metros, la joven sufrió un desmayo. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' el empresario la encontrará tendida en el suelo y sin conocimiento. Preocupado y consciente del error que cometió, la recoge y se la lleva devuelta a casa para auxiliarla y que la vea un médico. ¿Qué pasará ahora?

El reencuentro de Ömer y Meryem

Pese a que Ömer tomó la decisión de quedarse con Levent, Meryem no está dispuesta a renunciar a su hermano. Ansiosa por volver al pequeño, se presenta en casa de los Metehanoğlu para abrazarle.

Cinco años después, Levent ha recuperado a su hijo. Y aunque todavía no lo sabe y no lo ha reconocido, la conexión que siente con el pequeño Ömer ha provocado que dé un giro radical a su vida y se quede en Estambul ¿Cuánto tardará en reconocer al pequeño y descubrir la verdad?