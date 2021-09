Levent confirma a Meryem que su vuelo hacia Milán partirá en un día. Sabe que nada hará que cambie de opinión, así que ha dejado de insistir. Por otro lado, el empresario tiene a su madre recordándole constantemente la promesa que le hizo a Melis y su obligación de cumplirla, pero Levent está muy cansado de que Ulviye esté todo el tiempo hablándole de ello: “No la he olvidado y no voy a cambiar de opinión”, sentencia el empresario para calmar a su madre.

Sin embargo, la madre de los Metehanoğlu consigue llegar a la habitación de Ömer, donde escribe detrás de un dibujo del pequeño todo lo que ha oído. Es Meryem quien la encuentra. “No te vayas, no dejes a Levent solo. Lo he escrito todo, quédate”. Ulviye pierde la consciencia en sus brazos justo cuando las hermanas llegan alertadas por los gritos. La hermana de Ömer se queda en shock.

Por su parte, Cemil llega a la cafetería de noche y borracho, asegurando que no va a dejar escapar a Ayşe. La joven no sabe como hacer que el abogado deje de insistir, así que se le ocurre decir que está enamorada de Doğan y que pronto se van a casar. La cara de todos es un poema, incluida la de Mine, que sigue escondiendo su amor por Doğan.

En el hospital la situación es crítica. Tanto Melis como Hülya tienen bastante claro que la causa del estado de la madre de Levent es que ha oído su conversación y no pueden permitir que despierte y lo cuente todo. El empresario y Bahadır quieren saber todo lo que ha ocurrido y la primera que ha encontrado a Ulviye es Meryem, pero no ha llegado a leer la hoja donde está escrita toda la verdad, ¿quién la encontrará primero?