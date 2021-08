Parece mentira que después de tanto tiempo esperando a que Levent se fijara en ella, ahora Melis haya rechazado su propuesta de matrimonio. Ulviye, que sabe lo enamorada que la fotógrafa está de su hijo, no entiende por qué le ha dicho que no, pero detrás de todo este sufrimiento fingido, Melis solo está continuando con su plan.

Levent llega por la noche a la mansión. Tiene todavía los nervios a flor de piel por lo que ha ocurrido en la oficina y no hay nadie que le frene. Entra en la habitación de Melis y le pide matrimonio. Pero la fotógrafa no le da la respuesta que él estaba esperando: "Quiero que tomes esta decisión cuando sientas lo que yo siento, porque ahora es tu conciencia la que habla. El hombre al que quiero tiene que desear casarse conmigo". ¿Qué responderá Levent después de este rechazo? ¿Se dará cuenta de que Melis no es la mujer que quiere a su lado? ¿Se irán Tekin y Meryem de la vida de Levent? La historia de Meryem y Levent se está complicando cada vez más