Melis finge ante Levent para intentar acercarse a él, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Tras descubrir que Meryem está intentando ayudar a los niños de Tekin para darles un futuro mejor, Levent decide llevárselos a su casa para que los pequeños puedan disfrutar de, al menos, unos momentos de felicidad y volver a ser niños. Sin embargo, la noticia no sentará demasiado bien a todos en la mansión. Los pequeños se convierten en el nuevo objetivo de Melis. "Ahora tengo que deshacerme de esos mocosos. Cómo si no fuera suficiente con el niñato Ömer. Pero no pienso dejar que se carguen mi plan".