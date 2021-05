Ömer desaparece en el lago, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

El acercamiento de Levent a Meryem

El dramático acontecimiento tendrá lugar poco después de que Levent trate de iniciar un acercamiento con Meryem para pedirle perdón. "Con una disculpa no basta. Tengo que agradecértelo. Gracias a ti no ha habido despidos", le dice a la joven.

Sin embargo, quizá ya es demasiado tarde. Meryem se muestra distante y molesta por todo lo ocurrido. "Me pediste que te perdonase y que volviese a la mansión y te dije que era imposible. Se acabó. Si realmente te importase me habrías dejado defenderme de las acusaciones pero estabas tan seguro de que era una ladrona que no te molestaste en escucharme. Y lo peor de todo es que crees que puedes arreglarlo con una disculpa que ni siquiera has pronunciado", le responde la joven.