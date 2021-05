Meryem intenta escapar de sus secuestradores, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

La vida de Meryem está en peligro. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados', Levent intentará por todos los medios reunir el dinero que exigen los secuestradores para liberarla pero no será tan sencillo como pensaba. Cemil no es capaz de conseguirlo. "Y si ya es tarde y si le pasa algo malo. No pienso dejar que te pase nada malo, pienso salvarte pase lo que pase", se dirá el empresario, que no imagina que Meryem tiene sus propios planes para escapar. ¿Lo logrará sin poner en peligro su vida?