Cuando Meryem va a la mansión, finalmente no se atreve a dar un paso al frente y contarle a Levent todo lo que Tekin está preparando. Lo peor es que Ömer la ha visto y no deja de preguntar por ella. Y todo esto lo paga Levent, que sufre por los dos. “Hago todo esto por ti. Intenta ser feliz, te lo ruego, Ömer” dice la joven, desesperada. Y, por si esto fuera poco, Melis se encarga de hacer saber a Levent que Meryem no está interesada en volver a ver a su hermano. “Aunque te perdone lo demás. No te perdonaré por lo que le estás haciendo a Ömer. No pienso olvidar por lo que le estás haciendo pasar", afirma.