Juan Pablo Lauro se declara a Nuria Fergó tras su primer verano juntos: "Solo puedo darte las gracias"

Ahora, con la vuelta a la rutina, el argentino ha reflexionado en sus redes sobre el inolvidable verano que ha pasado junto a su pareja , sus hijos y su entorno más cercano. "Se termina un verano maravilloso, inolvidable y muy mágico. Fue muy difícil elegir 10 fotos que resuman todo lo que vivimos. […] Este verano fue especial porque pude disfrutar de mis tres cachorros como hacía años que no lo hacía. Es maravilloso verlos crecer, disfrutarlos, mimarlos, besarlos y, sobre todo, sentir que son felices. No puedo pedir más como papá, ¡¡soy un afortunado!!", se emocionaba.

Nuria y Juan Pablo Lauro iniciaron su historia de amor hace cinco meses, sin embargo, tal y como contaron en una reciente entrevista exclusiva para la revista ¡HOLA!, coincidieron en un evento hace años. "Me acordé de ese cruce de miradas, porque fue como un relámpago, aunque ni hablamos ni nos saludamos, lo típico que te cruzas con mucha gente y sigues, porque no nos conocíamos", recordaba la artista, que aún no puede creer “que la vida me haya puesto en la puerta a una persona que tiene todo lo que yo quiero".