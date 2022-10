Este martes, la revista Lecturas adelantaba la portada de su revista para publicar en exclusiva que Laura Escanes "tiene un nuevo amor" . La noticia llegaba tan solo nueve días después de que la influencer anunciase públicamente que su relación con Risto Mejide se había terminado . Tras siete años juntos y después de tener una hija en común, la pareja ponía fin a su matrimonio y no han querido entrar en los motivos que les han llevado a tomar esta decisión.

Minutos después de salir a la luz esta información, Laura Escanes ha hablado por primera vez a través de La Razón y ha desmentido que tenga una nueva pareja tras su ruptura con Risto Mejide. "No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada", ha dicho la influencer. Por el momento, la catalana no ha querido entrar en más detalles sobre su relación con Míster Jägger, tan solo ha desmentido que tenga pareja actualmente.