William Levy pidió a Elisabeth Gutiérrez, su exmujer, que ocultase su primer embarazo

El actor ha concedido una entrevista en la docuserie Mi vida, en Canela TV, en la que ha recordado cómo se enteró de su primera paternidad. La relación entre William y Elisabeth comenzó en el año 2003, y cuatro años más tarde se enteraron de que iban a ser padres de su primer hijo, Christopher , que actualmente tiene 16 años . "Elizabeth y yo estábamos buscando nuestro primer trabajo y ella me dice que está embarazada", ha contado el intérprete, recordando que su situación económica en aquel momento no era buena. "Yo estaba en Puerto Rico haciendo una obra de teatro, que era lo primero que estaba haciendo. Yo ganaba creo que 120 dólares el fin de semana", ha contado en el medio citado anteriormente.

View this post on Instagram

La pareja fue en aquel año a hacer un casting a Miami y la actriz dudaba si contar o no que estaba embarazada. Le dije: 'No, no les digas nada, cállate la boca. Ni se te ocurra a ti decirle que estás embarazada, no te van a dar el trabajo… Tú escóndelo hasta donde se pueda esconder esa barriga'", ha recordado el actor entre risas. Poco después, los protagonistas de esta historia se vieron obligados a desvelar la verdad y la productora no dudó en aceptar la noticia de buenas maneras y adaptar el guión para que Elisabeth pudiese seguir formando parte del proyecto.