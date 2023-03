"Al principio, una de las cosas que más me costaba era el hecho de tener que ponerle nombre , cuando era todo tan de repente y hay tantas preguntas que ni tú te has planteado... y te agobiabas un poco", nos ha explicado cómo vivió que su idilio viese la luz de manera tan prematura. "Al final cada uno tiene sus tiempos y prefiere decirlo en un tiempo o pensar primero... depende de la persona", añadía.

"Tranquila y feliz" en esta nueva etapa de su vida, Escanes cree que está gestionando con naturalidad su historia de amor con el músico, al cual ya vemos en el contenido que sube en sus redes sociales. "No escondo nada tampoco. En el momento que quiero publicar, publico; en el momento en el que no me apetece publicar, no publico", explica sobre esta exposición Laura, que bromeaba con esta cabecera respecto al interés que tiene la prensa respecto a su vida privada: "¿Qué os voy a contar, las intimidades de mi casa?”.