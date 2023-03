Sebastián Yatra, sobre Aitana: “Estoy superfeliz, es muy importante dejarse llevar”

Meses después de que Aitana y Miguel Bernardeau anunciaran su ruptura justo después de la promoción de ‘La última’, último trabajo de la pareja, y tras semanas de rumores sobre una posible relación con el intérprete de ‘Tacones rojos’ , Sebastián Yatra ha dado la cara y se ha enfrentado a los micrófonos y cámaras de los distintos medios de comunicación que se han dado cita en la capital de Tenerife con motivo de la celebración de los Premios DIAL . Incluido, cómo no, los de Divinity, cadena que ha retransmitido la gala en directo.

Aunque bastante escueto en palabras y esquivo con toda pregunta que tuviese que ver con su vida privada y no artística, Yatra sí se ha atrevido a reflexionar sobre las letras de sus canciones y lo que lleva implícito la vida como artista: que no solo interesen sus composiciones sino también qué hace en su intimidad: “Soy una persona pública y al final la gente habla de uno, no solo como persona sino también de su música y eso es lo bueno, que todos ellos se queden con nuestras creaciones”.