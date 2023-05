La respuesta correcta era Santiago de Compostela, ciudad que vio nacer a Patricia hace 39 años, y para lograr adivinarlo los participantes tenían una pista infalible: una concha de peregrino sobre el atril del presentador. Esta misma ha sido la que ha dado pie a Gálvez a contar el motivo de su tatuaje: " Yo llevo la concha del peregrino aquí ", explicaba mostrando su antebrazo derecho y señalando el dibujo que tiene impregnado en la piel. El presentador continuaba con uno de los dichos más escuchados durante el Camino de Santiago, " Ultreia et suseia ", y confesaba que ese tatuaje era en honor a su chica .

No es de extrañar que el comunicador le tenga tanto apego a la tierra de su novia, ya que no solo es el hogar donde Pardo nació y creció, sino que se ha convertido en un lugar muy importante para su relación. Como celebración de su primer aniversario, la pareja decidió pasar unos días en la preciosa ciudad gallega, visitando los monumentos más emblemáticos y dando románticos paseos por su casco histórico. Un fin de semana increíble que ambos dejaron retratado en sus redes sociales y que sirvió como la perfecta expresión del amor que se tienen: "Y el botafumeiro voló, por y para nosotros. Y yo vuelo a tu lado desde que tomaste mi mano y me enseñaste uno de los lugares más bonitos del planeta".