Un sueño, ese fue el inicio de la relación entre Pilar Rubio y Sergio Ramos. El futbolista ha contado en más de una ocasión que quiso "intentar" algo con la presentadora después de soñar "hasta tres veces con ella" durante unas vacaciones de verano en Sevilla. Indeciso por si no recibía respuesta por parte de Pilar, Sergio se hizo con el número de teléfono de la presentadora con la intención de mandarle un Whatsapp. "Lo peor que me puede pasar es que no me conteste", pensó en aquel momento.