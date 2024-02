Pilar Rubio ha hablado más que nunca de su relación con Sergio Ramos y de la familia numerosa que han formado juntos

La presentadora niega "total y rotundamente" los rumores de crisis que han surgido en los últimos meses

Sergio Ramos sorprende a Pilar Rubio: "Hoy no estamos juntos, pero siempre estamos cerca"

Cuando tuvo a su primer hijo, Pilar Rubio se dio cuenta de que no podía pensar solo en ella. En aquel momento decidió ser su mejor versión para él porque se convertía así en "la responsable de su existencia". Nueve años han pasado desde entonces y, además de formalizar su relación con Sergio Ramos en una mediática boda que celebraron en Sevilla, el matrimonio también ha formado una familia numerosa y actualmente son padres de cuatro hijos. Sin embargo, en los últimos meses se ha hablado mucho de una posible crisis en su matrimonio, algo que la presentadora ha negado "total y rotundamente" en la entrevista que ha dado a Harper's Bazaar.

Pilar Rubio ha explicado que, por seguir con su profesión, ha renunciado a "mucho tiempo en familia". La presentadora se pasa horas "preparando cosas, estudiando y rodando fuera de casa", lo que le ha obligado a renunciar a dormir muchas noches en su casa familiar. A eso se suma que su trabajo está en Madrid y su vida familiar en Sevilla, ya que el futbolista y sus cuatro hijos viven allí desde el pasado año. "Lo gestiono bien, pero me gustaría poder dormir todos los días en mi casa con mi familia. Pero también creo que es necesario como mujer seguir trabajando. Ni la maternidad ni tu pareja te obliga a hacer algo, simplemente yo necesito expresarme trabajando", ha explicado en la entrevista al medio citado anteriormente.

La presentadora confiesa que lleva 28 años luchando por su profesión y ahora no va a decir que no. "No lo voy a dejar, el día que lo deje es porque realmente estoy convencida de que ya estoy cansada, pero de momento intentaré compaginarlo", ha asegurado.

Sergio Ramos, el "mayor apoyo" de Pilar Rubio

La presentadora no ha dudado en responder que Sergio Ramos, su marido y padre de sus hijos, es su "gran apoyo". Pilar asegura que han formado una familia "muy bonita y con mucho amor" y ha dejado claro que no existe ninguna crisis en su matrimonio. "Pero, ¿esto que son los años cuarenta? ¿Que debemos estar todo el día juntos? ¿También Sergio me tiene que acompañar a votar o cómo es la movida?", ha dicho, asegurando que "alucina" y le parecen comentarios "retrógrados y machistas".