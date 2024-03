Javier Ungría da detalles desconocidos de su divorcio con Elena Tablada: "Yo no tengo pareja, creo que ella puede tener a alguien"

La diseñadora y el empresario están ahora a la espera de juicio por la custodia de Camila, la hija que tienen en común. Mientras tanto, Ungría puso rumbo a Honduras y es actualmente concursante de 'Supervivientes', algo que no sentó nada bien a Elena Tablada. La diseñadora, que se enteró de la noticia en pleno directo, decía que hay cosas que le parecen "inexplicables" y que habían quedado tan solo unos días antes para intentar llegar a un acuerdo y su exmarido no le había hecho mención alguna sobre el concurso. "Me dijo que tenía hasta el viernes para aceptar o no el acuerdo. Es totalmente incoherente. Tengo que tener un triángulo también con él, como con David (Bisbal), porque tenemos una hija en común. Va aquí creo que más que por necesidad, va por fama", dijo públicamente.