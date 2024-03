"Si llego a la final estaré un año en detox", reconocía Matamoros a Jiménez, que, entre bromas, quiso sacarle algo más de información explícita sobre el tema mientras se rumorea desde España sobre el supuesto tonteo que podría haber entre ellos. "Pero has tenido sueños húmedos aunque sea o algo?", le preguntaba Kiko. "Los tuve, ya no", admitía, ella. "Algún juguetito tendrás...", dejaba caer él. "Pues lógicamente, no voy a estar a agua... Lo importante es recrearse con la cabeza", admitía ella entre risas, antes de volver a confirmar a Jorge Javier Vázquez que en junio cumplirá un año sin tener nada con nadie. "Desde que me dejaron nada, yo ya me he hecho una limpieza externa e interna", concluía Laura.