Joaquín Torres hace balance de su matrimonio con Raúl Prieto en su aniversario: "Ha sido un año terrible"

Sin embargo, ese día tan feliz, que estuvo marcado por la ausencia de los padres del arquitecto (su madre ya estaba gravemente enferma), fue el principio del año más duro en la vida de Torres, que en los últimos doce meses ha tenido que enfrentarse a situaciones muy difíciles: un accidente de moto que tuvo graves secuelas, la muerte de su madre y la traición de su hermano Julio, al que ha acusado de malversar el patrimonio de sus padres, dejando a la familia en una situación económica muy complicada. "Ese gran día ya faltaron mis padres. Mi madre no pudo estar conmigo... Mamá ya estaba preparando su partida. Ha sido un año terrible. El más duro sin duda de mi vida, donde un accidente en moto lo agravó todo, pero la partida agónica y larga de mamá lo marcó aún más. El sufrimiento de mamá por ver la traición de un hijo, de su hijo Julio, fue también mi sufrimiento... y de algún modo, sufrimiento de todos los que me querían".

Todos estos acontecimientos han dejado sumido al arquitecto en una profunda tristeza. Su situación emocional es muy complicada y eso llevó al arquitecto y su marido a tomar una decisión muy dura. En marzo se hacía público que la pareja había dejado de vivir junta . "No quiero ser una carga", decía entonces el arquitecto cuya decisión hacían surgir con fuerza los rumores de una importante crisis y distanciamiento de la pareja. Nada más lejos de la realidad. "Estoy aprendiendo a vivir sin ella, pero el vacío es tan desolador, mi dolor físico por las consecuencias del accidente, incluida una terrible infección de huesos, se minimizaba con el terrible dolor que me producía la partida de mamá... Y este estado físico y anímico afectaba TODO MI VIVIR, y obviamente a mi relación con Raúl ... pero, digo una vez más, ALTO Y CLARO QUE JAMÁS HUBO CRISIS ".

En esta preciosa carta que ha hecho pública a través de sus stories de Instagram, el arquitecto ha zanjado todas las especulaciones y rumores sobre su matrimonio y ha dejado claro que no ha habido ni hay crisis alguna en su relación. La pareja sigue unida en estos complicados momentos que está atravesando Torres. Su marido es su mayor apoyo y juntos está tratando de superar este bache emocional que está sufriendo el arquitecto fruto de todo lo vivido en los últimos meses. "Raúl no desfalleció ni un solo día, ni un solo segundo, siempre a mi lado y apoyando, sustentando y obviamente sufriendo conmigo. ¿Esto es una crisis? No, en absoluto. No ha habido ni hay crisis. Lo que ha habido es un momento muy difícil de nuestras vidas, que estamos superando Juntos. Porque nuestra relación es sólida. Muy sólida. Para lo bueno y para lo malo. Pero obviamente, en lo malo, uno es mucho más vulnerable. Hoy, como hice hace un año, grito al mundo que amo a Raúl y que es y será siempre el amor de mi vida", ha dicho el arquitecto, que ha agradecido en este mensaje el cariño que ha recibido en estos difíciles momentos.