Las pistas que apuntan a una posible reconciliación entre Maxi Iglesias y Stephanie Cayo

Sin embargo, en abril rompían su romance. Es entonces cuando surgían los rumores de una posible relación entre la peruana y Kerem Bürsin, protagonista de ‘Love is in the air’. Lo mismo ocurría con Maxi, en su caso con la humorista Eva Soriano. Coincidiendo con aquel momento, esta última compartió una publicación donde hablaba sobre las relaciones de pareja, algo que desató la reacción de Stephanie: “Vas a saber tú lo que es la fidelidad”, comentó en el post, alimentando de esta manera la posible traición del intérprete con ella, con quien habría sido visto compartiendo besos y otros gestos de cariño en una discoteca de Madrid.