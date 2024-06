En los últimos días se han seguido las informaciones y especulaciones con respecto a una posible crisis sentimental de la pareja. Los motivos que se señalan son varios, como recopilaba 'Socialité' tras hablar con un confidente que conoce al matrimonio. Por una parte, el fichaje del delantero por el Paris-Saint Germain y su consiguiente mudanza a Francia habría enfriado su historia de amor, y de hecho, Sandra no habría acudido a las celebraciones por los últimos títulos del club, como sí hacía anteriormente en los logros importantes de su marido con el Real Madrid o la selección española.

Pero hay otro importante gesto, muy revelador, que tiene que ver con las redes sociales de ambos, en las que sí abundan las instantáneas de planes por separado en los últimos meses. No existe un posado conjunto de los dos desde comienzos de mes de mayo, cuando ella cumplió treinta años y cenaron juntos cerca de la Torre Eiffel, como ella compartió en sus historias. Para encontrar una imagen de la pareja en el muro de Marco o el de Sandra hay que remontarse mucho más atrás, hasta diciembre de 2023.

Pero es más: si en el mencionado programa aseguraban que el mallorquín había dejado de seguir a amigas de su mujer, la cosa va más allá, ya que Marco no sigue actualmente a su mujer en Instagram, y no da 'me gusta' a sus publicaciones desde principios de marzo, cuando los likes a la influencer eran una constante anteriormente.