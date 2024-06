El pasado mes de enero, y tras más de dos años de relación, 'Socialité' destapaba la ruptura entre Anita Matamoros y Nacho Santandreu. "Ella prefiere hablar de distanciamiento, no quiere hablar de ruptura. Además, dice que ha sido de mutuo acuerdo con máximo respeto entre los dos y que no hay un motivo en concreto", decía Laura Roigé. Sin embargo, los jóvenes no pudieron superar esta crisis y es que, meses después, la hermana de Diego Matamoros volvía a ilusionarse con otro chico.