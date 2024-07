Joaquín Prat, feliz con su relación sentimental con Alexia Pla: "No puedo pedir más"

Hace ya años que el de Joaquín Prat comenzó a convertirse en un rostro conocido para el público. Su labor en distintos medios de comunicación, pero muy especialmente en la televisión, formando parte de distintos proyectos desde hace ya más de una década y media, le ha proporcionado no solo una aplaudida trayectoria, sino también un fuerte vínculo con la audiencia , que se ha acostumbrado a que el periodista madrileño se cuele en sus hogares cada mañana, actualmente al frente de 'Vamos a ver' en Telecinco . Prat atraviesa un óptimo momento en lo profesional , cerrando la temporada con éxito. Pero también en lo personal, como él mismo ha explicado recientemente, haciendo una mención pública a su pareja, Alexia Pla .

El conductor de 'Vamos a ver' forma parte de una importante saga ligada a la comunicación y el periodismo , con su padre Joaquín como principal exponente, pero también sus hermanas Alejandra Prat y Andrea Prat se dedican a los medios. No obstante, no fue esta la primera opción de Joaquín a la hora de escoger vocación: inicialmente se matriculó en Económicas pero, tras la muerte de su progenitor, uno de los rostros célebres de la locución y el periodismo patrios, acabó por animarse a coger el testigo, animado por los compañeros de profesión de su padre.

Los compañeros desplazados a las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu han querido preguntar al presentador por sus planes de verano. "En agosto surcamos los mares", ha bromeado él, confirmando que se encuentra "muy feliz". Ha sido entonces cuando la reportera de la agencia Gtres ha querido saber en qué momento vital se encuentra, y él ha hablado de su faceta íntima, algo que no suele ser habitual públicamente. "No puedo pedir más. Necesito unas vacaciones pero estoy feliz en mi trabajo, feliz en mi vida personal, no puedo pedir más, estoy muy contento", ha confirmado al citado medio.